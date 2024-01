Karol Świderski wróci do Europy? Może trafić do Hellasu Werona, który jest kandydatem do spadku z Serie A

Karol Świderski to kolejny Polak w Serie A?

Karol Świderski opuścił Polskę w 2019 roku. Jagiellonia Białystok sprzedała uzdolnionego napastnika do PAOK-u Saloniki za 2,5 miliona euro. W Grecji snajper długo nie pograł, gdyż na początku 2022 roku został bohaterem głośnego transferu do Charlotte FC za ponad 4,5 miliona euro. W MLS gra do dzisiaj i jest jedną z największych gwiazd swojego zespołu.

Włoski dziennikarz Alfredo Pedullà informuje, że Karol Świderski znalazł się w kręgu zainteresowań Hellasu Werona. Cyril Ngonge w zimowym okienku przeniósł się do Napoli, dlatego drużyna potrzebuje solidnego wzmocnienia na pozycji napastnika. Rozwiązaniem problemu może być kupienie Polaka, którego umowa kończy się 31 grudnia 2025 roku. Hellas musi się jednak pośpieszyć, gdyż w czwartek (1 lutego) zamyka się okienko transferowe we wszystkich pięciu najlepszych ligach Europy.