Kibice Arki Gdynia wypełnią stadion na Derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk. Osiągnięto porozumienie z władzami klubu

Derby Trójmiasta. Kibice Arki wracają na stadion

Zanim do tego dojdzie, arkowcy zawieszą bojkot . Hitowe mecze kończącej się rundy będą mieć więc szczególną otoczkę. Potencjalnie derby Trójmiasta z Lechią Gdańsk, w których zabraknie kibiców gości, i późniejsze spotkanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski z Lechem Poznań obejrzy po kilkanaście tys. osób.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie w tym roku to na początku następnego Kołakowscy odejdą z Arki. W tej sprawie toczą się rozmowy m.in. z gdyńskim przedsiębiorcą, Marcinem Gruchałą , chętnym na zakup akcji i przede wszystkim mającym poparcie wśród trybun.

Arka dzięki wybitnej serii awansowała na pierwsze miejsce. W meczach wyjazdowych mogła liczyć na doping fanów, ale na domowe przychodziła ledwie garstka. Bezpośrednią przyczyną okazał się bojkot spowodowany niechęcią do rodziny Kołakowskich , posiadających pakiet większościowy.

Komunikat prezesa Arki Gdynia, Michała Kołakowskiego:

Kibice, dzisiaj miało miejsce kolejne spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk skupionych wokół Arki. W obecności Prezydenta Gdyni wspólnie złożyliśmy deklaracje potwierdzającą osiągnięte już wcześniej porozumienie. Cieszę się, ze jego efektem będzie powrót na trybuny Stadionu Miejskiego i wsparcie seryjnie wygrywającej drużyny.

Przez ten kilkumiesięczny okres, w którym trwał bojkot kibiców oraz wstrzymano finansowanie z miasta, czułem dużą odpowiedzialność. Nie zapominajmy, że przeszła i obecna sytuacja była i jest nadal dużym wyzwaniem organizacyjnym oraz finansowym. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Klubu, że w tym niełatwym okresie zawsze dawali z siebie wszystko.

Duże wyrazy uznania należą się naszym zawodnikom i sztabowi. Pomimo okoliczności osiągają świetne wyniki i dają nam powody do dumy. Jestem przekonany, że mimo iż w tym sezonie byliście dotychczas tylko w części obecni na trybunach, to wszyscy razem spotkamy się już wkrótce na Derbach Trójmiasta. Do zobaczenia, Arkowcy!