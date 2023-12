Kibice Legii Warszawa kontra angielska policja. Nowe fakty ws. zamieszek w Birmingham. "Funkcjonariusz został podpalony"

Zamieszki przed meczem Aston Villa - Legia Warszawa

- Villa zakwalifikowała do fazy pucharowej się jeszcze przed rozpoczęciem meczu dzięki zwycięstwu AZ Alkmaar nad Zrinjskim Mostar, ale nie zdołała strzelić trzeciego gola, który zapewniłby jej pierwsze miejsce w grupie. Mimo to nieznaczne zwycięstwo nad polskim zespołem oznacza, że drużyna trenera Unaia Emery'ego potrzebuje tylko punktu ze Zrinjskim w 6. kolejce, aby awansować jako zwycięzcy grupy - wskazuje BBC Sport.

Jeśli chodzi o stronę czysto sportową meczu, to media wskazują, że Aston Villa wygrała, ale zabrakło jej jeszcze jednego gola, który zapewniłby jej pierwsze miejsce w grupie, a w tej sytuacji musi ona za dwa tygodnie zdobyć przynajmniej punkt ze Zrinjskim Mostar. Drugą podkreślaną sprawą jest to, że zwycięską bramkę zdobył grający pierwszy mecz po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją obrońca Alex Moreno.

Stacja zwraca też uwagę, że było to siódme z rzędu zwycięstwo Aston Villi na własnym stadionie we wszystkich rozgrywkach. "The Times" pisze, że gdy w czwartej minucie meczu Francuz Moussa Diaby dał gospodarzom prowadzenie, wydawało się, że może to być kolejny bezproblemowy mecz na Villa Park. Wyrównujący gol Albańczyka Ernesta Muciego zmienił oblicze meczu.