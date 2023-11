Legia Warszawa przegrała z Aston Villą, ale nadal ma duże szanse na awans z grupy Ligi Konferencji. Wystarczy remis w ostatnim meczu!

Aston Villa - Legia Warszawa 2:1 (1:1)

Na szczęście Legia szybko się obudziła. W 20. minucie błąd w rozegraniu Aston Villi wykorzystał Ernest Muci , który przejął futbolówkę po polem karnym rywala i uderzył w boczną siatkę. "Wojskowi" przeprowadzili kilka ciekawych akcji, głównie z kontry, ale zabrakło dokładności w ostatniej tercji. Tomasz Urban obecny w studiu Viaplay stwierdził, że było to prawdopodobnie najlepsze 45 minut Legii w Lidze Konferencji.

Legia Warszawa potrzebowała remisu z Aston Villą w 5. kolejce Ligi Konferencji, aby mieć zapewnione wyjście z grupy. Spotkanie zaczęło się dla "Wojskowych" bardzo źle. Już w 4. minucie Diaby zabawił się z obrońcami polskiego zespołu na prawym skrzydle. Francuski skrzydłowy zszedł do lewej nogi i uderzył po długim słupku. Kacper Tobiasz był bez szans.

Na drugą połowę piłkarze Aston Villi wyszli wyraźnie pobudzeni. To jednak Legia Warszawa mogła wyjść na prowadzenie w 48. minucie Paweł Wszołek pograł na prawym skrzydle z Bartoszem Sliszem, po czym ruszył do linii końcowej. Wrzucił w pole karne tak, że do piłki po koźle rzucił się szczupakiem Gil Gias. Portugalczyk główkował tak, że futbolówka obija górną część obramowania bramki.

Aston Villa wyszła ponownie na prowadzenie w 59. minucie. Douglas Luiz wrzucił z rzutu wolnego w pole karne, gdzie Alex Moreno uderzeniem z szóstego metrów pod "ladę" zdobył swoją pierwszą bramkę w Lidze Konferencji Europy. Więcej bramek w tym meczu nie zobaczyliśmy, chociaż Aston Villa obiła poprzeczkę po przelogowaniu Tobiasza. 2:1 na korzyść gospodarzy oznacza, że Legia nie zagwarantowała sobie gry na wiosnę w europejskich pucharach. "Wojskowi" mają nadal spore szanse. O awans z grupy polski zespół powalczy z AZ Alkmaar 14 grudnia. Stołeczny klub nie może przegrać tego spotkania. Wystarczy remis.