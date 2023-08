Kibice Legii Warszawa szykują się do kolejnego wyjazdu. Na duński stadion nie wejdzie wielu polskich fanów. Są pewne utrudnienia

Kibice Legii Warszawa jadą do Danii

Przed Legią największe wyzwanie - FC Midtjylland . Duński klub to zdecydowanie wyższa półka niż poprzedni rywale. Kibice polskiego klubu szykują się na kolejny wyjazd, aby wspierać swoją drużynę w kluczowym dwumeczu, który zdecyduje o grze w fazie grupowej Ligi Konferencji. Niestety sympatycy gości otrzymają około pięciu procent wszystkich biletów. Pojemność stadionu MCH Arena to około 11,500 miejsc, dlatego łatwo policzyć, że Legioniści dostaną 500-600 biletów . Jedna wejściówka kosztuje 25 euro .

W tym roku Legia Warszawa zaczęła europejskie puchary od II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tam pokonała kazachski klub Ordabasy Szymkent . Następnie wyzwanie było nieco większe. Po niezwykle zaciętym dwumeczu "Wojskowi" pokonali Austrię Wiedeń i awansowali do kluczowej fazy eliminacji.

Na rewanż do Danii przybyło około 1000 kibiców Arki, ale warto nadmienić, że fani dostali także miejsca na trybunę gospodarzy. Zaprezentowano oprawę z napisem "Northern Poland Representatives" oraz transparent "Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego". Nie zabrakło też biało-czerwonych świec dymnych i rac. Niestety, ale wyjazd nie był do końca udany. Arka przegrała z Duńczykami 1:2, co oznaczało wynik 4:4 w dwumeczu. Bramki strzelone na wyjeździe premiowały naszych rywali.

Wyjazdy Legii Warszawa w tym sezonie: