Kibice Puszczy Niepołomice posprzątali swój sektor po meczu z Widzewem Łódź. Internauci są zachwyceni postawą sympatyków beniaminka Jakub Maj

Stowarzyszenie Puszcza23/Twitter

PKO Ekstraklasa. Niedzielny mecz 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź i Puszczą Niepołomice był pełen emocji. Padło aż pięć bramek, a lepszy okazał się zespół gospodarzy. To, co zwróciło uwagę internautów, to świetne zachowanie kibiców gości po meczu. Fani posprzątali swój sektor.