Kolejny transfer Rakowa Częstochowa. Serb Srdjan Plavsić zastąpi w drużynie Mateusz Wdowiaka. Mistrz Polski ma kompletną kadrę? Jakub Maj

Transfery. Raków Częstochowa nie przestaje zaskakiwać. Mistrz Polski dokonał kolejnego transferu. Do klubu przyszedł Srdjan Plavsić, czyli 27-letni Serb, który w ekipie "Medalików" będzie występował na pozycji lewego wahadłowego. To oznacza jedno - Meteusz Wdowiak niedługo odejdzie do Zagłębia Lubin.