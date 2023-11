Konferencja prasowa przed meczem z Czechami. Jan Bednarek powie o szybkim powrocie do kadry [14.11.2023]

Jan Bednarek odpowiada na pytania dziennikarzy

Powrót Jana Bednarka do reprezentacji Polski jest dość dużym zaskoczeniem. Michał Probierz pominął środkowego obrońcę, kiedy układał listę na spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Zawodnik Southampton w ostatnich miesiącach obniżył loty, a w dodatku gra tylko na zapleczu Premier League.

W listopadzie Michał Probierz uznał, że Bednarek jest mu potrzebny. Biało-Czerwoni 17 listopada zagrają z Czechami ostatni mecz eliminacji Euro 2024. Szanse na bezpośredni awans są niewielkie, ale musimy powalczyć o wygraną. Dopisanie trzech punktów może nas podbudować przed zbliżającymi się barażami.

Przed konferencją doszło do zmiany planów. Na początku to Marcin Bułka miał wyjść do dziennikarzy. PZPN poinformował jednak, że z gradem pytań zmierzy się selekcjoner Michał Probierz i właśnie Jan Bednarek. O godzinie 12:00 odbędzie się drugi trening Biało-Czerwonych podczas listopadowego zgrupowania. W poniedziałek wszyscy zawodnicy wzięli udział w zajęciach.