Kontrowersje w meczu Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin. Sędzia Bartosz Frankowski jednego karnego anulował, drugiego przyznał

Jagiellonia - Zagłębie. Gospodarze pozbawieni karnego

Nene zdążył już wziąć piłkę w rękę, ale do jedenastki ostatecznie nie podszedł. Sędzia Frankowski w tak zwanym międzyczasie zmienił bowiem decyzję. Z boiska myślał, że doszło do faulu, ale z powtórek wyszło co innego, co od początku zasugerował mu zresztą trener Waldemar Fornalik i niektórzy zawodnicy Miedziowych.

O co poszło? Jagiellonia wprowadziła piłkę w pole karne po prostopadłym zagraniu Nene. Interwencji ratunkowej podjął się Bartosz Kopacz. Zrobił to dobrze, ale za chwilę doszło do rzekomego kontaktu - właśnie w szesnastce. Sfaulować miał Aleks Ławniczak stojącego przed nim Jarosława Kubickiego.

Tak właśnie z boiska, na gorąco wydawało się sędziemu. Gdy Nene myślał już jak uderzyć z karnego, podpowiedzi arbitrowi udzielili obsługujący system VAR Tomasz Kwiatkowski i Paweł Sokolnicki. Frankowski pobiegł więc do monitora i sam obejrzał serię powtórek. Jedno z ujęć potwierdziło wątpliwości; Ławniczak trafił w piłkę, nie w nogę rywala.