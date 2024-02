Kosta Runjaić po meczu Legia Warszawa - Molde: Krytyka Tobiasza po części jest zasłużona

Legii Warszawa nie ma już w Lidze Konferencji. W rewanżu zamiast gonić wynik to ponownie przegrała z Molde - tym razem 2:3. Trener Kosta Runjaić zabrał głos na konferencji prasowej. Chwalił Norwegów i przyznał, że po części krytyka Kacpra Tobiasza jest zasłużona. - Przed nami jeszcze trzynaście meczów w ekstraklasie. Postaramy się włączyć do walki o mistrzostwo Polski, bo taki jest nasz cel - podkreślił Niemiec.

Kosta Runjaić ocenił mecz Legia Warszawa - Molde

- Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem, postawą w meczu i odpadnięciem z rozgrywek. Molde w pełni zasłużyło na awans do kolejnej rundy, natomiast niezależnie od tego dwumeczu, biorąc go w nawias, nasza postawa w Lidze Konferencji była bardzo zadowalająca i przysporzyła wiele magicznych wieczorów - podsumował Kosta Runjaić. - Ciąży na nas olbrzymi ładunek emocjonalny. Jeśli po 60 sekundach tracisz gola, wiedząc że z uwagi na wynik pierwszego meczu to ty powinieneś atakować, wtedy nawet jako trenerowi przychodzi niewiele do głowy... Mieliśmy dwie sytuacje przed przerwą, ale trzeba też przyznać, że Molde solidnie broniło. Po bramce na 0:2 można było powiedzieć, że mecz praktycznie jest rozstrzygnięty - podkreślił trener Legii. To skandowali kibice Legii po wpadce z Molde. Oberwali piłkarze i Dariusz Mioduski

Kosta Runjaić o transferach Legii Warszawa

- Nie odmawiam moim zawodnikom chęci i woli walki. Zabrakło jakości. Molde zrealizowało swój plan w stu procentach i dlatego gratuluję im awansu do kolejnej rundy - zaznaczył Runjaić. - Wielkie podziękowania dla kibiców, którzy zaprezentowali się fenomenalnie. Jeśli spojrzymy na cały sezon to byli niesamowitym ubogaceniem meczów; czy to u siebie, czy na wyjeździe.

- Krytyka Tobiasza po części jest zasłużona. Musimy pamiętać, że to młody zawodnik, któremu zdarzają się wahania formy. Na przestrzeni ostatnich osiemnastu miesięcy w większości to były jednak występy pozytywne. Spodziewałem się załamania czy gorszego okresu już w zeszłym roku, on nastąpił teraz. Zmiana bramkarza nie będzie remedium. To nie sprawi, że obrona automatycznie będzie spisywać się lepiej - stwierdził Runjaić.

- Nie uprawiałbym czarnowidztwa. Zdajemy sobie sprawę, że doszło do osłabień drużyny, znamy oczekiwania względem Legii i wiemy także, że potrzebowalibyśmy zawodników gotowych do gry od zaraz, przygotowanych na presję, którzy nie pozwoliliby na taką sytuację jak z Puszczą, gdy rywal od 1 minuty był zadowolony z punkty. Potrzebujemy intensywności, jakości w grze. Jeżeli uda się ustabilizować wahania formy to w tej lidze jesteśmy w stanie pokonać każdego - podsumował trener Legii.

