To skandowali kibice Legii Warszawa po wpadce z Molde. Oberwali piłkarze i Dariusz Mioduski. "Gdzie są transfery"

Kibice Legii o wpadce z Molde. Pytali o transfery

Co skandowano przy Łazienkowskiej? Oto wybrane hasła:

Legia Warszawa prosiła kibiców, by na stadion przybyli wcześniej. Doping miał ruszyć i ruszył już w trakcie rozgrzewki. Atmosfera miała przytłoczyć zawodników Molde, którzy bronili skromnej zaliczki z pierwszego meczu.

Uwaga o transferach skierowana pod adresem prezesa Dariusza Mioduskiego była trafna. W zimowym okienku drużyna sprzedała bowiem Bartosza Slisza i Ernesta Muciego za łączną kwotę przekraczającą rekordowe 13 mln euro. Problem polega na tym, że na miejsce kluczowych piłkarzy nie znalazła godnych następców. Co więcej, jedyni nowi gracze (Ryoya Morishita, Qëndrim Zyba) przybyli na asekuracyjnych warunkach: wypożyczenia z opcją (nieobowiązkowego) wykupu.

Zimowe okienko transferowe w Polsce dobiega końca w przyszły wtorek - 27 lutego. Do tego czasu Legia może zgłosić nowych graczy. Czy zgłosi? Na razie do Warszawy przyleciał agent Josue, by rozmawiać o nowej umowie.