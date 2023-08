Kosta Runjaić przed rewanżem Legia Warszawa - Ordabasy Szymkent: Trafiliśmy na bardzo niewygodnego przeciwnika

Kosta Runjaić: Wiemy, co mamy robić na boisku

Legia w Kazachstanie przegrywała już 0:2. Dopiero dzięki końcówce zabrała do Warszawy cenny remis. - Przede wszystkim nie możemy sobie dać strzelać tak łatwych goli - opisał dziś tamto spotkanie Runjiać. - Ten mecz nas nie zaskoczył. Trafiliśmy na bardzo niewygodnego przeciwnika, który grał tak, jak się spodziewaliśmy. Spotkanie było agresywne, tempo było wysokie. Kazachska drużyna jest w środku sezonu. Z kolejnymi meczami nabierają pewności siebie, są waleczni. Ten mecz mógł ułożyć się różnie. Przegrywaliśmy 0:2, ale wróciliśmy do gry - dodał trener Legii.

- Jestem zadowolony, że tydzień temu zanotowaliśmy remis. Musimy pokazać pełnię swoich umiejętności, aby osiągnąć dobry wynik. Jesteśmy przygotowani do rywalizacji. Trafiamy na równorzędnego przeciwnika, ale wiemy, co mamy robić na boisku - zapewnia Runjaić. Do jego dyspozycji będzie nawet Bartosz Kapustka. W klubie nie ma już natomiast Carlitosa.