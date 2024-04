- Działacze wiedzieli, jak to wygląda w drużynie. Runjaić nie zespoił drużyny tak jak w Pogoni. Tam miał wielu starszych zawodników, z którymi się konsultował. W Legii tak naprawdę zbliżył się do Josue. Reszta nie weszła w relację z Runjaiciem. W gabinetach widzieli, że to przekłada się na boisko - wyjawił dziennikarz.