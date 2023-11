Krunoslav Rendulić, trener Zrinjskiego Mostaru przed meczem w Warszawie: Legia jest faworytem. Z pomocą kibiców będą grać agresywnie

Mistrz Bośni i Hercegowiny w pierwszej kolejce sprawił sensację, gdyż wygrał 4:3 z AZ Alkmaar, choć do przerwy przegrywał 0:3. Później uległ na wyjeździe Aston Villi 0:1, tracąc gola w doliczonym czasie drugiej połowy, a w ostatniej kolejce przegrał u siebie z... Legią Warszawa (1:2).

- Legia ma obecnie sześć punktów i jeśli w czwartek wygra, to będzie miała komfortową sytuację, ale zrobimy wszystko, żeby do tego nie doszło. Piłka nożna to taki sport, że można ogrywać teoretycznie mocniejsze zespoły. Wyjdziemy na boisko z nastawieniem, że możemy wygrać. Zdobycie trzech punktów sprawi, że pójdziemy w górę tabeli i będziemy się liczyć w walce o awans