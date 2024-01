Krzysztof Mączyński nie zamierza szukać nowego klubu. Ostatni mecz zagrał rok temu

Krzysztof Mączyński najlepszy okres w karierze przechodził w latach 2014 - 2016. Selekcjoner Adam Nawałka zrobił z niego podstawowego pomocnika reprezentacji. W parze z Grzegorzem Krychowiakiem był ostoją środka pola podczas Euro 2016 we Francji, gdzie Polska doszła aż do ćwierćfinału.

W 2019 roku zawodnik przeniósł się z Legii Warszawa do Śląska Wrocław i na początku był podstawowym zawodnikiem zespołu, ale z czasem popadł w konflikt z trenerem zespołu i został odsunięty od pierwszej drużyny.

- To trener Djurdjević podjął tę decyzję. On nie chciał mnie w szatni. Obawiał się mojego charakteru, mimo że nigdy nie współpracowaliśmy. Przy rozwiązaniu umowy prezes przekazał mi informację, że to była decyzja pionu sportowego, czym potwierdził tylko, że to trener podjął decyzję - powiedział w wywiadzie dla iGol.pl.