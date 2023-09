Krzysztof Piątek nadal nie odzyskał formy strzeleckiej z Genoi, czy Milanu. Na 28 meczów rozegranych zdobył tylko JEDNEGO gola

Niesamowity regres Krzysztofa Piątka!

Forma wychowanka Lechii Dzierżoniów delikatnie mówiąc nie jest taka jaką sobie mógł wyobrazić. Na 28 ostatnich występów we wszystkich klubach, w których występował zdobył zaledwie... jedną bramkę, kiedy w ubiegłym sezonie był wypożyczony do włoskiej Salernitany prowadzonej przez dobrze znanego polskim kibicom Paulo Sousę. 28-latek nawet w średniaku Serie A sobie nie poradził i po sezonie wrócił do Herthy Berlin, skąd od razu przyszedł do tureckiego zespołu.