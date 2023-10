Kto jest kluczowym zawodnikiem w reprezentacji? Adam Nawałka nie ma wątpliwości. Były selekcjoner wierzy w Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński będzie kluczowy? Szymański i Slisz także mają jakość

Pierwsze powołania Michała Probierza na październikowe zgrupowanie zbliżają się wielkimi krokami. Nowy selekcjoner ma szansę wystartować bardzo dobrze, gdyż czekają nas mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Kogo powoła Michał Probierz? Z pewnością Probierz bierze pod uwagę kilku zawodników z Ekstraklasy. Wszołek, Marchwiński, Kun to tylko niektóre nazwiska, które mogą być w notesie trenera. Kibice liczą na to, że szkoleniowiec "okryje" jakiegoś nowego zawodnika. Fani mieli pretensje do Santosa, że za jego kadencji nikt nie zadebiutował.

Adam Nawałka w rozmowie z Polsatem Sport stwierdził, że kluczową rolę w kadrze będzie teraz odgrywał Piotr Zieliński, który stał się liderem drużyny narodowej. Włoscy kibice i dziennikarze zauważyli, że w obecnym sezonie Zieliński rozwinął się w jednym konkretnym aspekcie. Chodzi o osobowość i branie na siebie odpowiedzialności. Najlepszym tego dowodem jest podejście do jedenastki w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.