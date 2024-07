Kto zostanie królem strzelców Euro 2024

Podczas Euro 2024 może paść rekord goli samobójczych

Na tegorocznych mistrzostwach Europy aż 9 razy zawodnicy posyłali piłkę do własnej bramki. Pierwszym pechowcem był Antonio Rüdiger w meczu otwarcia, który zmniejszył rozmiary porażki Szkocji z Niemcami. Najnowsze trafienie samobójcze to spotkanie 1/8 finału pomiędzy Francją, a Belgią. W końcówce spotkania Jan Vertonghen zmienił tor lotu piłki, która zmieniła belgijskiego bramkarza i zapewniła Trójkolorowym awans do ćwierćfinału Euro 2024.