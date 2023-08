Kulisy meczu Austria Wiedeń - Legia Warszawa 3:5. Pamiątka na całe życie [WIDEO]

Austria Wiedeń - Legia Warszawa 3:5. Szalony rewanż

- CO. TAM. SIĘ. WYDARZYŁO! Są takie sytuacje, w których słowa to za mało. Legia Warszawa wygrała 5:3 z Austrią Wiedeń po szalonym meczu i awansowała do rundy play-off el. Ligi Konferencji Europy - przypomina stołeczna drużyna na swoim koncie na Youtube.

Legia musiała odrobić bramkę z Warszawy. Już do przerwy prowadziła z Austrią 3:0, potem szybko zrobiło się 3:0. Mecz miał mieć jednak najwyraźniej swoją dramaturgię, skoro gospodarze doprowadzili do remisu w dwumeczu; najpierw zmniejszając straty do 2:3, potem do 2:4. Ostatecznie gol Ernesta Muciego z doliczonego czasu zadecydował o awansie Legii.

Maciej Rosołek: - Kibice przychodzą na mecze, płacą za bilety, żeby oglądać jak wygrywamy, ale też po to, by zobaczyć show. A dzisiaj myślę show było niemałe.