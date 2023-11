Kulisy meczu Polska - Czechy. Co Michał Probierz powiedział do swoich zawodników po spotkaniu? "Naprawdę jest na czym budować"

- Przede wszystkim mentalność. To będzie klucz do tego meczu. Jak ktoś ma obawy, że coś nie wyjdzie, lepiej niech nie gra. Wszyscy traktują te eliminacje jako przegrane, ale my możemy sprawić sobie niespodziankę. My jesteśmy najważniejsi w tym wszystkim. Jeżeli jest szansa to trzeba próbować do samego końca. Zespół to jest klucz do wszystkiego. Jeden zawodnik może grać w golfa lub tenisa. Pokażcie, że to jest "team". Niech jeden zawalczy za drugiego - powiedział na odprawie przed meczem z Czechami Michał Probierz.