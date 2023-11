Baraże o Euro 2024. Kiedy, z kim i gdzie zagra Polska? Losowanie 23 listopada. Nie będzie łatwo o awans Jacek Czaplewski

Polska liczy na sukces w barażach o Euro 2024 Adam Jankowski

Baraże o Euro 2024 to druga i ostatnia szansa, by Polska wywalczyła awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. W tym miejscu odpowiadamy na nurtujące was pytania: kiedy, z kim i gdzie zagra nasza reprezentacja. Potencjalni rywale robią wrażenie, choć nie wszyscy.