Kylian Mbappe nowym piłkarzem Realu Madryt. Padło kultowe hasło

"Here We Go" - to hasło zna chyba każdy, kto choć trochę interesuje się doniesieniami medialnymi w związku z transferami piłkarskimi. Dziennikarz Fabrizio Romano takim hasłem obwieszcza już w zasadzie same potwierdzone przenosiny piłkarzy do nowych klubów. W niedzielę, dzień po finale Ligi Mistrzów obwieścił tym samym światu, że Kylian Mbappe został nowym zawodnikiem Realu Madryt. Potwierdzenie hitowych przenosin, o których mówiło się od dawna lada dzień.