Skrót meczu Francja - Polska. Gole, akcje: Mbappe z karnego i Lewandowskiego z karnego. Skorupski wiele razy nas ratował Jacek Czaplewski

Moment faulu na rzut karny TVP Sport

Jasny gwint, karny - krzyknął do mikrofonu komentujący Jacek Laskowski. Polska od 56 minuty przegrywała z Francją 0:1 po golu Kyliana Mbappe z jedenastego metra, ponieważ w szesnastce Ousmane Dembele sfaulował Jakub Kiwior. Do tego czasu świetnie utrzymywał nas w grze Łukasz Skorupski. My odgryźliśmy się w końcówce golem na 1:1! Powtórzony rzut karny wykorzystał Robert Lewandowski. Oto skrót pożegnalnego meczu na Euro 2024.