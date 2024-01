Las Palmas - FC Barcelona na żywo w TV i online. Gdzie oglądać Roberta Lewandowskiego w nowym roku? TRANSMISJA STREAM LIVE [04.01.2024]

Las Palmas - FC Barcelona transmisja i stream. Gdzie oglądać mecz ligi hiszpańskiej?

2023 rok był dla Roberta Lewandowskiego bardzo słaby. Od mundialu w Katarze polski napastnik nie był sobą. 35-latek miał problemy techniczne, ale także motoryczne. Kibice winy doszukują się w Xavim, który miał źle przygotować Lewandowskiego do nowego sezonu. Największym problemem Lewandowskiego jest jednak jego skuteczność, a raczej jej brak. Kiedy doświadczony snajper grał jeszcze w Bundeslidze kojarzył się z byciem bezwzględnym egzekutorem, który zamienia na gola nawet najtrudniejszą sytuację. W obecnej kampanii La Liga jest wręcz przeciwnie - Polak nie jest w stanie pokonać bramkarza ze stosunkowo łatwych pozycji strzeleckich.

Czy 2024 rok będzie dla Roberta Lewandowskiego lepszy? Barcelona postanowiła już w styczniu ściągnąć Vitora Roque - 18-letniego brazylijskiego napastnika, która ma "naciskać" na Polaka. To może zmotywować 35-latka do jeszcze lepszej gry i walki o pierwszy skład. Do tej pory "Duma Katalonii" nie miała snajpera zbliżonego profilem do "Lewego". Kapitan naszej kadry narodowej nareszcie poczuje oddech na plecach?