Robert Lewandowski pod presją Tygryska. W czwartek dla FC Barcelony rozegra pierwszy mecz w 2024 roku

Lewandowski kontra Las Palmas. Roque (jeszcze) na drugim planie

Lewandowski spędził Święta Bożego Narodzenia w Warszawie, ale Nowy Rok powitał już w Barcelonie na imprezie tanecznej. W międzyczasie poznał bliżej Vitor Roque, który ma wywierać na nim nieustanną presję. Brazylijczyk jest młody, głodny sukcesów i ponoć piekielnie zdolny.

Jego nadejście Barcelona zapowiedziała nagraniem przechadzającego się po murawie tygrysa, nawiązując bezpośrednio do przydomku, który nadano mu w ojczyźnie. W tej konwencji dobrze poczuł się zresztą sam Lewandowski, podgrzewając emocje w mediach społecznościowych. Nieprzypadkowo pokazał się podczas pracy na siłowni, wylewając siódme poty do piosenki "Eye Of The Tiger", czyli w tłumaczeniu "Tygrysie oko".

Roque został zarejestrowany przez Barcelonę dopiero w przeddzień meczu z Las Palmas. Przyjął numer 19, z którym niegdyś biegał sam Lionel Messi, a do niedawna środkowy pomocnik Franck Kessie. Grę z beniaminkiem najpewniej zacznie na ławce rezerwowych. Obok Lewandowskiego mają pojawić się za to Joao Felix i Raphinha, a za nimi rozgrywający piłkę Frenkie de Jong i Ilkay Gundeogan, którego wizyta na siłowni skończyła się szyciem po uderzeniu... hantlem.