Lech Poznań - ŁKS Łódź ONLINE. Trudny debiut Stokowca. "Kolejorz" faworytem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [21.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Lech Poznań - ŁKS Łódź ONLINE

Dla "Kolejorza" było to szóste zwycięstwo. Do tej pory ekipa holenderskiego szkoleniowca zanotowała jedynie dwie porażki oraz dwa remisy. Aktualnie do pozycji lidera traci pięć punktów.

John van den Brom, trener Lecha:Możemy powiedzieć, że w przerwie na mecze reprezentacji straciliśmy część zawodników, jednak dla nas poniekąd to dobra informacja, ponieważ są doceniani przez selekcjonerów drużyn narodowych. Mieliśmy wielu piłkarzy do dyspozycji, również tych z akademii. Przygotowania przebiegły dobrze, zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy wypracować