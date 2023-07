Lech Poznań ograł Radomiaka Radom do zera. Gole Mikaela Ishaka i Filipa Szymczaka oklaskiwał z trybun Dawid Kownacki

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań - Radomiak Radom 2:0

Lech zagrał w podobnym składzie jak w czwartek z Żalgirisem Kowno (3:1). Wobec drobnych problemów Filipa Marchwińskiego miejsce w środku pomocy zajął Jesper Karlström, na prawej obronie zamiast Joela Pereiry zobaczyliśmy Alana Czerwińskiego, natomiast w ataku Filipa Szymczaka zastąpił kapitan Mikael Ishak.

Radomiak potrafił stworzyć zagrożenie, ale to Lech w 40 minucie objął prowadzenie. Po długim zagraniu Radosława Murawskiego piłkę do pustej bramki wystawił Ishakowi Dino Hotić. Póki co skrzydłowy wypada najlepiej spośród wszystkich pozyskanych late graczy. Z Litwinami strzelił przecież cudownego gola, do którego dołożył asystę.

- Czuję się coraz lepiej - przekonywał w przerwie meczu Ishak. Szwed jak wiemy wiosną walczył z infekcją bakteryjną. Z Żalgirisem raz stanął przed szansą na gola, ale w akcji zabrakło mu przyspieszenia. To niepowodzenie powetował sobie dzisiaj - też przy Bułgarskiej. Na tę bramkę czekał od 2 kwietnia.