Lech Poznań potwierdził odejście trenera. Maciej Kędziorek poprowadzi samodzielnie Radomiaka Radom

Maciej Kędziorek: z Lecha Poznań do Radomiaka Radom

Kędziorek dołączył do Lecha w czerwcu 2021 roku, będąc już po angażu w Rakowie Częstochowa i Arce Gdynia. Na początku został asystentem Macieja Skorży, który po zdobyciu mistrzostwa Polski odszedł do japońskiej Urawy Red Diamonds. Następca John van den Brom zachował Kędziorka w sztabie na tym samym stanowisku. Teraz to Holender zostaje w klubie, a odchodzi jego współpracownik odpowiedzialny m.in. za schematy rzutów rożnych i wolnych.

- 1 grudnia formalnie odchodzę z Kolejorza. Dostałem propozycję pracy w Radomiaku jako pierwszy trener. Bez wątpienia jest to dla mnie krok do przodu w mojej piłkarskiej przygodzie, bo wcześniej przez sześć lat pracowałem jako asystent, a zawsze marzyłem o tym, żeby być pierwszym szkoleniowcem. I teraz dostałem taką okazję. Chcę z niej skorzystać, bo wiem, że na kolejną mógłbym czekać długo, a czasu nie zatrzymam, młodszy już nie będę. Zaczynałem w niższych ligach, a teraz mogę poprowadzić drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej - przypomina Maciej Kędziorek cytowany przez stronę Lecha Poznań.