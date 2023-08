Lech Poznań - Spartak Trnawa ONLINE. "Kolejorz" chce powtórzyć sukces sprzed roku. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Lech Poznań - Spartak Trnawa ONLINE

John van den Brom, trener Lecha:

Prawdę mówiąc nie lubię porównywać drużyn. Jeśli przechodzisz do kolejnej rundy, to siłą rzeczy ten następny rywal jest trudniejszy. Poza tym liga słowacka jest silniejsza od litewskiej, a Spartak jest przede wszystkim bardziej doświadczonym zespołem. To jest istotna różnica.

Michał Gasparik, trener Spartaka:

Na pewno Lech jest faworytem i musimy to po prostu zaakceptować. To, co my możemy przeciwstawić to dobra organizacja naszej gry. Nasz sztab trenerski stara się optymalnie przygotować zespół. Tak, żeby nic nas jutro nie zaskoczyło. Oglądamy i analizujemy cały czas mecze Lecha, staramy się zwracać uwagę na każdy detal.