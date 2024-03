Lech Poznań wygrał w sparingu z Chrobrym Głogów. Jedyną bramkę zdobył 18-letni Maksym Pietrzak

Podopieczni trenera Mariusza Rumaka wystąpili bez kadrowiczów: Filipa Szymczaka, Filipa Marchwińskiego, Niki Kvekveskiriego, Mihy Blazica, Bartosza Salamona oraz Aliego Gholizadeha. Szkoleniowiec skorzystał w sobotnim spotkaniu z kilku piłkarzy z drugiego zespołu i to po ich akcji padła jedyna bramka. Podanie Norberta Pacławskiego wykorzystał Pietrzak.

- Trzeba być zadowolonym z tego sparingu, bo stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji. Fajnie pokazał się w pierwszej połowie Adriel Ba Loua, miał swoje szanse, dobrze też dogrywał do kolegów. Czasami mam wrażenie, że jesteśmy zbyt głodni bramek, co powoduje, że nie podejmujemy odpowiednich decyzji w polu karnym przeciwnika. Ale i tak cieszy wiele okazji, rywala bodajże trzy razy wybijali piłkę z linii bramkowej. Dużo tych chłopaków, którzy grają w ekstraklasie, pobiegało 45 minut. Potem na boisko weszła młodzież, która potrafiła utrzymać tempo grania, to są na pewno pozytywy - powiedział po meczu Rumak, cytowany przez oficjalną stronę klubu.