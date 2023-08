Lech Poznań zagrał na Litwie jak u siebie. Kibice Kolejorza zalali Kowno. Nawet 1200 osób na rewanżu II rundy eliminacji Ligi Konferencji

Kibice na meczu Żalgiris Kowno - Lech Poznań

Poznań od Kowna dzieli ponad 700 kilometrów. To o 200 więcej niż do Białegostoku leżącego nieopodal wyznaczonej trasy, którą fani mieli do pokonania. Większość dojechała samochodami i autokarami, ale znalazł się też chętny na... rower.

Wszyscy wyjazdowicze spotkali się w Kownie na placu przy Kościele św. Michała Archanioła i stamtąd ruszyli wspólnie na stadion. Tradycyjnie wejście na sektor przyozdobił artysta "Kawu", malując na ścianie poznańskiego koziołka trzymającego niebiesko-biały szalik.