Mocna oprawa kibiców z Ukrainy o wojnie. "Pokój ma swoją cenę" - przypomnieli podczas Euro 2024

Euro 2024. Ukraina - Belgia: sektorówka o wojnie

Przed rozpoczęciem gry jedność zamanifestowali piłkarze z Ukrainy. Z tunelu tradycyjnie wyszli otuleni we flagi narodowe. Potem stanęli też do wspólnego zdjęcia.

UEFA stara się wspierać Ukraińców, nie odmawiając im takich gestów. Co jednak ciekawe, na meczach Euro pojawiły się też flagi... rosyjskie - zwłaszcza gdy grała Serbia. Europejska federacja nie zabroniła też Rosjanom kupna biletów.

Rumunia pierwsza, Ukraina ostatnia. O kolejności w grupie E zadecydowały bramki

Ukraina tak jak Polska odpadła z Euro po fazie grupowej. Co jednak najciekawsze, zdobyła tyle samo punktów co pierwsza Rumunia, druga Belgia i trzecia Słowacja. Doszło do precedensu, ponieważ zadecydował bilans bramkowy. Drużyna naszych sąsiadów zajęła w tabeli ostatnie miejsce z powodu wysokiej porażki przeciw Rumunom.

Tabela grupy E na Euro 2024: