Aleksander Buksa odmówił Lechowi Poznań. Napastnik wybrał Górnik Zabrze

Lech Poznań chciał sprowadzić Aleksandra Buksę

Aleksander Buksa wyjechał z polskiej ligi latem 2021 roku. Zamienił wtedy Wisłę Kraków na Genuę. Jednak we włoskim klubie nie zdołał przebić się do pierwszego składu. W Serie A zaliczył tylko 4 krótkie występy, w których nie zaistniał. W ciągu trzech ostatnich sezonów wędrował na wypożyczenia do belgijskich OH Leuven i Standard de Liège 16 FC oraz austriackiego WSG Tirol. Teraz wrócił do Włoch, ale prawdopodobnie wkrótce definitywnie opuści słoneczną Genuę.

Według doniesień Tomasza Włodarczyka 21-letni piłkarz uzgodnił już warunki kontraktu z Górnikiem Zabrze i to będzie nowa drużyna utalentowanego polskiego pomocnika. Jak poinformował Sebastian Staszewski, w grze był również Lech Poznań, ale piłkarz uznał, że większe szanse na grę będzie miał w Zabrzu.