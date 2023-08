Legia Warszawa - Austria Wiedeń ONLINE. Wicemistrz Polski walczy o fazę grupową LKE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Legia Warszawa - Austria Wiedeń ONLINE

Rywale z kolei pokonali w II rundzie eliminacji Bośniacką drużynę Borac Banja Lukę 3:1 w dwumeczu. W starciu z Legią będą mieli wyrównane szanse, choć z pewnością pierwsze spotkanie, z uwagi na miejsce rozgrywania meczu, może być łatwiejsze dla legionistów. W rewanżu z kolei to drużyna z Wiednia może być delikatnym faworytem. Nie ma jednak wątpliwości, że będzie to wyrównany dwumecz.

Legia Warszawa dziś zaczyna walkę na poziomie III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kilka tygodni temu warszawiacy odprawili z kwitkiem kazachski Ordabasy Szymknet. Na wyjeździe zremisowali 2:2, a przed własnymi trybunami pokonali rywali 3:2 i to wystarczyło, by awansować dalej.

Kosta Runjaić, trener Legii:

- Austria to bardzo dobry przeciwnik, który o dwóch latach gra podobnym składem. Co prawda w ostatnim czasie sprzedali swojego najlepszego napastnika, jednak nie zmienia to faktu, że rywal jest bardzo groźny. Musimy pokazać pełnię naszych umiejętności. To będzie inny mecz, niż te w Ekstraklasie. Mimo przygotowań nie jesteśmy w 100% pewni tego, co nas spotka na boisku.