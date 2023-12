Legia Warszawa - AZ Alkmaar ONLINE. Remis wystarczy do awansu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Konferencji. Mecz Legia Warszawa - AZ Alkmaar ONLINE

Przed Legią Warszawa najważniejszy mecz w rundzie jesiennej w sezonie 2023/24. "Wojskowi" w ramach ostatniego spotkania fazy grupowej Ligi Konferencji zmierzą się z AZ Alkmaar. Wystarczy remis z holenderskim rywalem, aby awansować dalej. Przegrana oznacza odpadnięcie z europejskich pucharów.

Sytuacja kadrowa Legii Warszawa jest dobra, ale nie idealna. Do końca roku nie zagra Tomas Pekhart, czyli najlepszy strzelec "Wojskowych". Czeski napastnik na swoim koncie ma 11 bramek we wszystkich rozgrywkach. Ostatnio Legia ma spore problemy z ofensywą. "Wojskowi" w meczu z ŁKS-em strzelili tylko jednego gola. Tego samego dokonali w Pucharze Polski z Koroną Kielce. Marc Gual, który przychodził do Legii jako król strzelców Ekstraklasy na razie jest wielkim rozczarowaniem.

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Przed nami ostatni mecz fazy grupowej. Wielokrotnie pokazaliśmy już, że potrafimy te decydujące mecze wygrywać - w pucharze Polski, w Superpucharze i w europejskich pucharach. Jutro nie będzie liczyło się to, co wydarzyło się kilka dni temu. Będziemy w pełni skoncentrowani, by wygrać.