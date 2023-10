Legia Warszawa dostała kolejne kary od UEFA za zachowanie kibiców. Musi sporo zapłacić

UEFA ukarała Legię Warszawa

Najsurowiej UEFA wyceniał środki pirotechniczne użyte przez kibiców Legii podczas meczu z FC Midtjylland w Warszawie. Za nie warszawski klub musi zapłacić aż 40 tys. euro. Rzucanie przedmiotów w kierunku murawy poskutkowało natomiast karą w wysokości 3 tys. euro.

Legia musi zapłacić też za wyjazd do Wiednia. Na meczu z Austrią jej kibice również odpalili środki pirotechniczne. W tym przypadku chodzi o karę 30,5 tys. euro. W sumie za ostatnie incydenty trzeba zapłacić do europejskiej federacji 88,5 tys. euro. To równowartość blisko 400 tys. złotych.

Przypomnijmy, że wcześniej na Legię nałożono karę w wysokości 15 tys. euro i zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden wyjazdowy mecz w europejskich pucharach za "zakłócanie spokoju na trybunach" (czyt. zamieszki) podczas ostatniego meczu z AZ Alkmaar w Holandii. Z tego powodu legionistów zabraknie na wyjeździe w Bośni i Hercegowinie z tamtejszym Zrinjskim.