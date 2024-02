Legia Warszawa. Kosta Runjaić odejdzie po kompromitacji z norweskim Molde? Przedstawiamy kandydatury na nowego trenera [LISTA]

Kosta Runjaić odejdzie z Legii? Przedstawiamy kandydatury

Legii Warszawa po czwartkowej kompromitacji z norweskim Molde w Lidze Konferencji pozostaje jedynie rywalizacja na krajowym podwórku o mistrzostwo Polski. Piłkarze niemieckiego szkoleniowca odpadli już z dwóch frontów na trzy w trwającym sezonie. Sytuacja w lidze również nie należy do tych najprzyjemniejszych.

Strata do prowadzącej Jagielloni urosła już do pięciu punktów. "Wojskowi" muszą, więc skupić się na lidze (bo to im pozostało), aby grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach.

W przypadku jednak, gdy stołeczny klub nie zdobędzie mistrzostwa Polski może pożegnać się ze swoim dotychczasowym szkoleniowcem. Kosta Runjaić mimo, że i tak od momentu przybycia do Warszawy zbudował w zeszłym sezonie drużynę, która zajęła drugie miejsca ustępując tylko Rakowowi Częstochowa to od kilku meczów jego podopieczni spisują się poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Miarka się przebrała po fatalnym dwumeczu z Molde i próbie bronienia bramkarza Kacpra Tobiasza, który zawalił dwa mecze z Norwegami po całości.