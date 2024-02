Liga Konferencji. Legia Warszawa po dwóch porażkach nie dorzuciła nic do klubowego rankingu UEFA. Sytuacja Polski nie jest komfortowa Jakub Jabłoński

Tak wygląda ranking UEFA po kompromitacji Legii! Nie wygląda za dobrze... PAP/Leszek Szymański

Liga Konferencji. Legia Warszawa nie dorzuciła nic nam do klubowego rankingu UEFA. Tyle ile, punktów było przed dwumeczem z Molde w 1/16 finału to pozostało po fatalnej w skutkach rywalizacji z norweskim zespołem. Na którym miejscu Polska skończyła tegoroczną przygodę w europejskich pucharach? Nie wygląda to dobrze. Najbliżsi rywale cały czas w grze...