Legia Warszawa ogłosiła pierwszy transfer. Luquinhas wraca na Łazienkowską. Brazylijski pomocnik zastąpi Josue Jakub Maj

Luquinhas wraca do Legii fot. szymon starnawski / polska press

Legia Warszawa rusza z ofensywą transferową. Stołeczny klub we wtorek ogłosił pierwszy letni nabytek. Brazylijski pomocnik ma zastąpić Josue, który przez ostatnie lata rządził i dzielił w drugiej linii. To wielki powrót na Łazienkowską, dlatego kibice nie mogą się doczekać jak zobaczą go w akcji.