Legia Warszawa przełamała niemoc. Piękne gole i zwycięstwo nad Piastem Gliwice w PKO Ekstraklasie. Bohaterem Marc Gual

Wynik meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice 3:1

Legia przystępowała do gry z serią sześciu meczów bez wygranej, licząc także udział w fazie pucharowej Ligi Konferencji w 1/16 finału z Molde. Zdenerwowanie dało się wyczuć zwłaszcza na trybunach. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Żyleta skandowała wulgarne hasło, by piłkarze zaczęli wreszcie grać. Trenera Kostę Runjaica i dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego symbolicznie pożegnano natomiast transparentami.

Tyle że prezes Dariusz Mioduski nie podjął żadnych wiążących decyzji i na nie się póki co nie zanosi, skoro Legia uporała się z Piastem. Mecz był ciekawy, momentami nawet bardzo burzliwy. Po czerwonej kartce dla Pawła Wszołka to gliwiczanie przeszli do ofensywy. Przynajmniej jedna z akcji powinna była się zakończyć kontaktową bramką na 2:3. Dość powiedzieć, że poprzeczkę obili Tihomir Kostadinov z Jorge Feliksem.