Josue uciszał po golu z rzutu wolnego dla Legii Warszawa przeciw Piastowi Gliwice. Kogo? Transparenty na Żylecie

Gol Josue w meczu Legia - Piast, potem uciszanie. Kogo?

Kibice Legii mają dosyć każdego w klubie. Przed meczem wywiesili transparent "do widzenia" (po niemiecku) do trenera Kosty Runjaicia, potem poprosili dyrektora Jacka Zielińskiego, by już odszedł ("Panie Jacku, dziękujemy. Już wystarczy"), aż w końcu uderzyli w samych zawodników, proponując że jeśli nie mają ambicji, umiejętności ani charakteru na miarę Legii to droga jest wolna.

Wielokrotnie, nawet po strzelonych golach Żyleta skandowała hasło: Legia grać, k*** mać. Obojętny nie pozostał Josue. To on dał drużynie prowadzenie w 17 minucie, gdy strzelił od poprzeczki bezpośrednio z rzutu wolnego.

Transparenty Żylety na meczu Legia - Piast