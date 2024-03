Legia Warszawa z kolejnymi problemami. Bartosz Kapustka nie dokończył treningu. Kolejny uraz w stołecznej ekipie

Bartosz Kapustka nie dokończył treningu Legii Warszawa

Do problemów sportowych zaczęły dochodzić również problemy zdrowotne. W czwartek stołeczny klub poinformował, że treningu nie dokończył Bartosz Kapustka . Pomocnik od kilku dni zmaga się bólem w kostce i na razie nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji na niedzielne spotkanie z Piastem Gliwice.

Zespół ze stolicy kraju nie może uznać za udane pierwsze miesiące 2024 roku. Legioniści odpadli z Ligi Konferencji wyraźnie przegrywając w dwumeczu z norweskim Molde FK. W lidze wygrali jedynie z będącym w strefie spadkowej Ruchem Chorzów. Ostatnie 4 mecze warszawskiej drużyny to 3 remisy i porażka w prestiżowym meczu z Widzewem Łódź.

Legia Warszawa z problemami w ofensywie. Kontuzje ważnych zawodników

To kolejny zawodnik, który może wypaść ze składu, a Legię Warszawa czekają coraz trudniejsze mecze w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Do końca sezonu nie zagra już Blaz Kramer, który jest drugim najskuteczniejszym strzelcem zespołu. Dodatkowo Kosta Runjaić nie może korzystać z kontuzjowanego Patryka Kuna, a w fatalnej dyspozycji jest Tomas Pekhart. Czeski napastnik ostatnią bramkę w lidze zdobył we wrześniu z Pogonią Szczecin. Potem tylko raz udało mu się trafić z Koroną Kielce w Fortuna Pucharze Polski.