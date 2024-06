Legia Warszawa zainteresowana pozyskaniem utalentowanego bramkarza. Media: Blisko klubu kolejny Polak

Legia Warszawa poszukuje nowego bramkarza

Stołeczny klub chciałby wzmocnić jeszcze bardziej obsadę bramki. Kacper Tobiasz i Dominik Hładun nie pokazali wystarczająco jakości na tej pozycji i popełniali proste błędy. Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał, że w obrębie zainteresowania znalazł się utalentowany bramkarz pochodzący z Polski - Marcel Mendes-Dudziński . Urodzony w Szczecinie wychowanek Pogoni latem 2021 wyjechał do Portugalii, gdzie zbierał szlify w rezerwach Benfiki.

Letnia ofensywa transferowa Legii zaczyna nabierać rozpędu. Do stolicy dołączyli już: Kacper Chodyna z Zagłębia Lubin oraz powracający Luquinhas . Lada moment również może podpisać kontrakt Claude Goncalves, zapowiedziany przez dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. To nie koniec jednak wzmocnień.

- To jednak nie koniec ruchów transferowych w Warszawie. Według naszych informacji blisko przejścia do Legii jest utalentowany bramkarz Marcel Mendes-Dudziński - przekazał Włodarczyk.

Dudziński nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie stołecznego klubu. W Lizbonie zgłoszono go jedynie do ostatniej edycji Ligi Mistrzów. W młodzieżowej drużynie zagrał w siedmiu ligowych meczach. W nich - zanotował dwa razy czyste konta oraz dziesięciokrotnie wyjmował piłkę z siatki. To podstawowy bramkarz ekipy U-19.