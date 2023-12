Liga angielska. Arsenal przegrał w derbach Londynu z West Hamem. "Młoty" zdobyły kontrowersyjną bramkę

Liga angielska. Kontrowersyjna bramka dla West Hamu. Piłka mogła opuścić boisko

Tuż przed przerwą Arsenal był bliski wyrównania. Bukayo Saka dostał piłkę w "szesnastce" rywali, ale trafił tylko w słupek bramki Alphonse'a Areoli i do przerwy niespodziewanie to goście prowadzili 1:0.

Liga angielska. West Ham pokonał Arsenal w derbach Londynu

Dziesięć minut później Arsenal mógł złapać kontakt z rywalem zza miedzy, ale Gabriel Jesus w znakomitej sytuacji, fatalnie spudłował. W kolejnych minutach jego partnerzy nawet nie potrafili dojść do dogodnej sytuacji strzeleckiej. W 82. minucie wydawało się, że "Kanonierzy" mogą dostać rzut karny, ale sędzia uznał, że upadający w "szesnastce" rywali Bukayo Saka nie był faulowany przez żadnego z przeciwników.

W doliczonym czasie gry Declan Rice najpierw poślizgnął się we własnym polu karnym, a chwilę później sfaulował przeciwnika próbując odebrać piłkę. Do rzutu karnego podszedł Said Benrahma, ale jego intencje świetnie wyczuł David Raya i wybronił strzał. Chwilę później arbiter skończył spotkanie i West Ham mógł cieszyć się ze zwycięstwa w derbach Londynu.

Zwycięstwo "Młotów" sprawiło że awansowali na 6. miejsce w tabeli, natomiast Arsenal nie wykorzystał szansy zakończenia roku na pozycji lidera tabeli Premier League. Jakub Kiwior i Łukasz Fabiański cały mecz przesiedzieli na ławce rezerwowych.