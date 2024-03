Liga angielska. Harry Kane jeszcze wróci do Premier League po swojej przygodzie w Bayernie Monachium? Media: Wskazano jeden kierunek

Robert Lewandowski bez gola w meczu Barcelony, ale z... symulką w polu karnym

- Z pewnością widziałbym Kane'a z powrotem w Premier League. Nie sądzę, że Tottenham kiedykolwiek mógłby sprzedać go do Manchesteru United. Ale z Bayernu Monachium łatwiej byłoby mu trafić na Old Trafford