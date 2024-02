Liga angielska. Jakub Kiwior zaliczył nietypową asystę. Liverpool umocnił się na pozycji lidera. Manchester City się potknął

Manchester City rozczarował z Chelsea

"The Citizens" 16 grudnia zremisowali z Crystal Palace 2:2, ale później byli nie do zatrzymania. Zdobyli klubowe mistrzostwo świata, przeszli dwie rundy Pucharu Anglii, wygrali sześć spotkań ligowych, a we wtorek pokonali na wyjeździe FC Kopenhaga 3:1 i jedną nogą są już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, której poprzednią edycję wygrali. Potknięcie przyszło w najmniej spodziewanym momencie, gdyż postawa Chelsea to jedno z największych rozczarowań tego sezonu Premier League. Zajmujący 10. pozycję "The Blues" zmobilizowali się jednak na spotkanie z mistrzem i w 42. minucie prowadzenie dał im Raheem Sterling, który półtora roku przeniósł się do Londynu z niebieskiej części Manchesteru. Druga połowa to głównie oblężenie bramki gości, ale sposób na chorwackiego bramkarza Djordje Petrovica znalazł tylko w 83. minucie hiszpański pomocnik Rodri, któremu jeszcze w zdobyciu wyrównującego gola pomógł rykoszet.