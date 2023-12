Liga angielska. Manchester United pokonał Aston Villę w hicie Boxing Day. "Czerwone Diabły" wróciły z dalekiej podróży Bartosz Głąb

Manchester United wygrał hit Boxing Day. PAP/EPA

Liga angielska. Manchester United w hicie 19. kolejki wygrał na Old Trafford z Aston Villą 3:2. "Czerwone Diabły" wróciły z dalekiej podróży, bo do przerwy przegrywały już różnicą dwóch bramek. Po zmianie stron do rywalizacji swoją drużynę przywrócił Alejandro Garnacho.