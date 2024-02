Liga angielska. Manchester United wygrywa z Wolverhampton. Szalony mecz na Molineux Stadium. Bramkę zdobył 18-letni wychowanek

Liga angielska. Wolverhampton - Manchester United 3:4

"Czerwone Diabły" znakomicie weszły w mecz na Molineux Stadium. Podopieczni Ten Haga od samego początku narzucili gospodarzom mocne tempo gry. Piłkarze w białych koszulkach szybko objęli prowadzenie za sprawą Marcusa Rashforda, który stał się bohaterem jednej niezbyt miłej sytuacji. Angielski piłkarz miał opuścić w zeszłym tygodniu trening z powodu "choroby", a dzień wcześniej atakujący drużyny z Old Trafford świetnie się bawił w jednym z klubów nocnych.

Anglik już w 5. minucie strzałem ze stojącej piłki pokonał golkipera rywali. Finezyjnym uderzeniem nie dał mu absolutnie żadnych szans, a podopieczni holenderskiego szkoleniowca mogli się cieszyć z objęcia prowadzenia.

Potem już tylo było lepiej. Rasmus Hojlund jak to on świetnie odnalazł się w polu karnym. Po jednym dośrodkowaniu Duńczyk z najbliższej odległości wbił piłkę do bramki. Napastnik nie mógł się pomylić. I nie pomylił. Po pierwszych 45 minutach Manchester United wygrywał z gospodarzami 2:0 i był na dobrej drodze do zainkasowania trzech punktów.