Liga angielska. Trenerzy coraz częściej krytykują pracę arbitrów. "Nie mam pojęcia, z czego ten karny, chyba nikt nie ma"

Liga angielska. Jurgen Klopp w tym sezonie nie szczędzi słów krytyki wobec sędziów

Trenerzy drużyn angielskiej ekstraklasy coraz częściej kwestionują decyzje sędziów oraz ogólne przepisy piłki nożnej. Kolejna fala krytyki pojawiła się po kończącej się w czwartek 19. kolejce ze strony szkoleniowców Liverpoolu, Manchesteru City i Evertonu.

We wtorek Liverpool pokonał na wyjeździe Burnley 2:0, choć strzelił cztery gole. Dwa nie zostały uznane, a trener "The Reds" Juergen Klopp nie mógł pogodzić się szczególnie z tym drugim przypadkiem - do siatki trafił Harvey Elliott, ale sędziowie anulowali bramkę ze względu na pozycję spaloną Egipcjanina Mohameda Salaha, który nie dotknął piłki.