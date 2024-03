Liga Europy. AS Roma w wybitnej formie rozbiła Brighton. Bayer Leverkusen nadal niepokonany

1/8 finału Ligi Europy. Roma pokazała moc. Bayer zachwyca

"Aptekarze" byli blisko pierwszej w sezonie porażki. Do przerwy gospodarze, którzy z Ligi Mistrzów zostali wyeliminowani przez... Raków Częstochowa, prowadzili 2:0 po trafieniach Algierczyka Yassine'a Benzii i Brazylijczyka Juninho. W 70. minucie kontaktowego gola uzyskał Florian Wirtz, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził wprowadzony niedługo wcześniej na boisko czeski napastnik Patrik Schick.

To już 35. spotkanie drużyny trenera Xabiego Alonso bez porażki we wszystkich rozgrywkach (Bundesliga, Puchar Niemiec i Liga Europy). 30 z nich wygrała. "Aptekarze" po raz ostatni w oficjalnych występach przegrali 27 maja w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu niemieckiej ekstraklasy (0:3 z VfL Bochum).

Sprawę awansu do ćwierćfinału w pierwszych spotkaniach praktycznie rozstrzygnęły Liverpool i AS Roma. Lider angielskiej Premier League - mimo kłopotów kadrowych - wygrał w Pradze ze Spartą 5:1, a włoska ekipa na własnym stadionie pokonała Brighton 4:0. W tym drugim meczu na ostatnie trzy minuty wszedł do gry pomocnik gospodarzy i reprezentacji Polski Nicola Zalewski, a Jakub Moder z ekipy angielskiej był rezerwowym.